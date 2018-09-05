مديرية أمن طرابلس تشكر شباب الفرناج لحمايتهم مقرها

مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير أمن طرابلس العميد صلاح الدين رمضان السموعي، اليوم الأربعاء، تسلمه محتويات مقر المديرية، التي حافظ عليها شباب الفرناج، القاطنون بجوار مقر المديرية.

وتقدمت المديرية بالشكر والتقدير للشباب لمساعدتهم وتعاونهم الدائم مع مديرية أمن طرابلس.

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ويذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة، لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة بطرابلس، وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، في ختام اجتماع البعثة بالأطراف المعنية الذي انعقد في دار الكتاب بمدينة الزاوية