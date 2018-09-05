البعثة الأممية تنشر «اتفاق الزاوية».. 7 بنود مُلزمة لأطراف النزاع

غسان سلامة يستمع إلى حضور اجتماع الزاوية بشأن أحداث طرابلس (البعثة الأممية)

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نص اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الاقتتال الذي شهدته مدينة طرابلس منذ 26 أغسطس الماضي، والذي جرى التوصل إليه برعاية المبعوث الأممي د.غسان سلامة، في ختام اجتماع البعثة بالأطراف المعنية الذي انعقد أمس في دار الكتاب بمدينة الزاوية.

ووفق بيان للبعثة اليوم الأربعاء، فإن هذا الاتفاق الذي وقعه ممثلون عن حكومة الوفاق الوطني والقادة العسكريون والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة وحولها، يتضمن وقفًا فوريًا للأعمال العدائية وآلية لرصد الانتهاكات.

و«حال توقيع الاتفاق، تلتزم الأطراف بما يأتي:

1. وقف جميع الأعمال العدائية.

2. عدم القيام بأية تحركات عدائية من شأنها عرقلة تطبيق وقف إطلاق النار.

3. عدم التعرض للمدنيين واحترام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية والدولية.

4. عدم المساس بكل الممتلكات الخاصة والعامة.

5. ضمان إعادة فتح مطار معيتيقة وكافة الطرق في العاصمة والمؤدية إليها.

6. الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يفضي إلى مواجهات مسلحة، بما في ذلك جميع تحركات القوات أو إعادة تزويدها بالذخائر، أو أية أعمال أخرى قد يُنظر إليها على أنها مثيرة للتوتر.

7. ضمان احترام هذا الاتفاق من قبل جميع المجموعات المنضوية تحت إمرة الأطراف الموقعة عليه».

ومن المقرر أن تتواصل البعثة مع الأطراف الأخرى التي أعربت عن رغبتها بالمشاركة في اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها لم تتمكن من الحضور.

وسيواصل الممثل الخاص للأمين العام «مساعيه الحميدة والعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول للجميع، من أجل تفادي المزيد من الخسائر في الأرواح ولمنفعة شعب ليبيا»حسب البيان.