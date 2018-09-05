الرباعي الغربي يجدد دعمه السرّاج ويدعو إلى تقدم في العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 12:03 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

جددت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان أصدرته الليلة البارحة، دعمها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحكومة الوفاق الوطني.

وجاء في بيان ترحيب بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة في محيط العاصمة طرابلس، أصدرته هذه الحكومات الليلة البارحة: «نجدد دعمنا رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وحكومة الوفاق الوطني بينما يعملون بالشراكة مع الأمم المتحدة لتشجيع المصالحة ودعم العملية السياسية بقيادة الليبيين».

وأكد الرباعي الغربي دعمه الجهود القائمة لإحراز تقدم في العملية السياسية بموجب خطة عمل الأمم المتحدة.

وشهدت العمليّة السياسيّة لحل الأزمة الليبية جمودًا واضحًا طوال الفترة التي سبقت تفجير الوضع الأمني في العاصمة طرابس واندلاع الاقتتال بين مجموعات مسلّحة في محيطها، في وقت يُنتظر فيه أن يقدم المبعوث الأممي غسان سلامة إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن مساء اليوم حول مستجدات الوضع في ليبيا.

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