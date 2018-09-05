مجموعة مسلحة تسطو على 840 أسطوانة غاز من مستودع الهاني بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 11:52 صباحا
أحد مستودعات أسطوانات الغازي في ليبيا (الإنترنت)

تعرضت شركة البريقة لتسويق النفط، صباح اليوم الأربعاء، لتدخل جديد وخطير في أعمالها، إذ تفاجأ المسؤولون والعاملون في مستودع الهاني بتدخل مجموعة مسلحة تعرف باسم «كتيبة باب تاجوراء»، في عمل دوارة الغاز بالمستودع، وهو المصدر الوحيد لغاز الطهي حاليًاِ، حيث يتم توزيع أسطوانات الغاز من خلاله إلى المستودعات والأهالي بشكل عملي ومنظم.

ووفق صفحة شركة البريقة لتسويق النفط على «فيسبوك»، هددت المجموعة المسلحة مستخدمي المستودع بقوة السلاح ودخلت مقره، واستولت عنوة على ما يقدر بحوالي 840 أسطوانة غاز على الأقل، مما أجبر الشركة على قفل المستودع، والإعراب عن قلقها من نشوب أزمة في نقص أسطوانات الغاز ستكون هذه المجموعة المسؤول الوحيد عنها.

وقالت الشركة إن هذا التدخل أمر خطير جدًا وإجرامي بحق الدولة والمواطنين، ويشكل خطرًا على حياة موظفيها، وتطالب الجهات المختصة بالتدخل فورًا وملاحقة الأفراد الذين قاموا بهذا العمل الشائن المخالف القانون والأخلاق، ضاربين عرض الحائط بتوجيهات وتحذيرات الأمم المتحدة التي نبهت الميليشيات من التدخل في شؤون المؤسسات الليبية.

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