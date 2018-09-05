فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا تشدّد على عدم تقويض اتفاق وقف إطلاق النار

سحب دخان إثر الاشتباكات في طرابلس (الإنترنت)

دعت حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى وقف القتال «فورًا» بين الأطراف المتقاتلة بمحيط العاصمة طرابلس منذ تسعة أيام، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأمم المتحدة.

وشدّدت الحكومات الأربع، في بيان أصدرته الليلة الماضية، على جميع الأطراف «الامتناع عن اتخاذ أي إجراء يمكن أن يقوض إعلان اليوم بشأن وقف إطلاق النار، أو يعرض أمن المدنيين للخطر أو يعيق الجهود الليبية الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية، والمضي قدما بروح من تقديم التنازلات».

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة، لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة بطرابلس، وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، في ختام اجتماع البعثة بالأطراف المعنية الذي انعقد في دار الكتاب بمدينة الزاوية.