الرباعي الغربي يجدد دعمه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

غسان سلامة في اجتماعع مع أطراف النزاع بطرابلس

جددت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «دعمها القوي» للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، في جهوده الرامية إلى تحقيق وقف فوري ومستدام للقتال الدائر في العاصمة طرابلس.

واعتبرت الدول الأربع، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه البعثة الأممية مع أطراف النزاع في طرابلس «خطوة حيوية لإحراز تقدم في العملية السياسية بموجب خطة عمل الأمم المتحدة».

ويذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم أعلنت عن التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة بالعاصمة وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، في ختام اجتماع البعثة بالأطراف المعنية الذي انعقد في دار الكتاب بمدينة الزاوية.