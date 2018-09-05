«حكماء إجخرة»: مستعدون لاستضافة مؤتمر للمصالحة الوطنية

حكماء إجخرة أثناء إلقاء البيان (الإنترنت)

أعرب حكماء بلدية إجخرة عن استعداد مدينتهم لاستقبال جميع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة للحوار، بما يخدم مصلحة واستقرار البلاد.

ويأتي هذا البيان في ظل الأحداث الأخيرة التي تمر بها العاصمة طرابلس من اشتباكات بين عدة جهات أمنية ومليشيات مسلحة.

وأشار نص البيان، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إلى أن حكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني في بلدية إجخرة يؤيدون الخطوات التي يقوم بها المجلس الأعلى لقبيلة أزوية لتوحيد القبائل الليبية، من خلال ملتقى تصالحي شامل يتم الاستعداد له في الأيام المقبلة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم أعلنت بالأمس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، برعاية الممثل الخاص غسان سلامة.

جاء ذلك في اجتماع للبعثة بأطراف النزاع الدائر في طرابلس، انعقد في دار الكتاب بمدينة الزاوية.