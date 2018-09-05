«الحرس البلدي سرت» يغلق مخبزين ويخالف عشرة أخرى

أحد عناصر الحرس البلدي يتفقد مخبزًا في سرت (أرشيفية: الإنترنت)

أغلق جهاز الحرس البلدي في مدينة سرت مخبزين بضواحي المدينة لعدم تطبيقهما الشروط الصحية.

وقال العقيد هاشم النكاع مدير مركز الحرس البلدي في المدينة، لـ «بوابة الوسط» أمس الثلاثاء، إن المخبز الأول أُغلق لعدم توفر النظافة فيه، بينما أغلق الثاني الذي يقع في منطقة أبوهادي لعدم توفر شهادات صحية ورخصة، وعدم الالتزام بالتسعيرة، حسب الاتفاق مع نقابة المخابز والاقتصاد بالخصوص.

كما تمت مخالفة عشرة مخابز أخرى بمخالفات فورية تتراوح بين ثلاثين وخمسين دينارا، حسب الملاحظات المتعلقة بوزن الرغيف والخدمات والشروط الصحية.