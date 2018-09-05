سيالة يلتقي رؤساء السودان والنيجر وتشاد لمتابعة اتفاق تأمين الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 09:56 صباحا
وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة (الوسط)

التقى وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق، محمد سيالة، أمس الثلاثاء في بكين، رؤساء جمهوريات تشاد إدريس دبي، والنيجر محمد إيسوفو، والسودان عمر البشير، وذلك لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الأربع للتعاون القضائي المتعلق بتأمين الحدود.

اقرأ أيضًا- «بوابة الوسط» تنشر تفاصيل اتفاق أمني بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان

جاء ذلك على هامش قمة منتدى التعاون (الصين - أفريقيا)، المنعقدة بالعاصمة الصينية بكين، وفق ما أورد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

تطرق اللقاء إلى موعد اجتماع اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل ورؤساء الأجهزة الأمنية للدول الأربع والخاصة بمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا، والذي حُدد بمنتصف شهر نوفمبر المقبل في العاصمة نيامي بجمهورية النيجر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزيرة الدفاع الإيطالية: فرنسا تتحمل جزءا من مسؤولية الأزمة في ليبيا
ليبيا
وعود بمساعدة دول بحيرة تشاد بأكثر من 2.17 مليار يورو
اقتصاد
أحمد لنقي: ما يتم في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
سالفيني يستبعد تدخلاً عسكريًا في ليبيا.. ويتهم فرنسا
ليبيا
«الإسعاف والطوارئ»: 1825 عائلة نازحة بسبب «اشتباكات طرابلس»
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا تتضمن سحب الوحدات الخاصة
ليبيا
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك