سيالة يلتقي رؤساء السودان والنيجر وتشاد لمتابعة اتفاق تأمين الحدود

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة (الوسط)

التقى وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق، محمد سيالة، أمس الثلاثاء في بكين، رؤساء جمهوريات تشاد إدريس دبي، والنيجر محمد إيسوفو، والسودان عمر البشير، وذلك لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الأربع للتعاون القضائي المتعلق بتأمين الحدود.

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جاء ذلك على هامش قمة منتدى التعاون (الصين - أفريقيا)، المنعقدة بالعاصمة الصينية بكين، وفق ما أورد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

تطرق اللقاء إلى موعد اجتماع اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل ورؤساء الأجهزة الأمنية للدول الأربع والخاصة بمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا، والذي حُدد بمنتصف شهر نوفمبر المقبل في العاصمة نيامي بجمهورية النيجر.