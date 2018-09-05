جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن عن فقدان عائلة منذ أسبوع بطرابلس

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن فقدان عائلة منذ الثلاثاء الماضي بالعاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن العائلة تتكون من أم تدعى «زكية محمد الصالحين محمد وأربعة أطفال أعمارهم من 8 أشهر و3 سنوات و4 سنوات و7 سنوات خرجو من منزلهم بخلة الفرجان بطرابلس».

وأضاف: «لقد خرجو بسبب الاشتباكات المسلحة في سيارة نوع هونداي لاتوس سوداء اللون».

وطالب الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ المواطنين الذين لديهم أي معلومات عنهم الأتصال على الرقم «0917503317» أو الرقم الساخن «1415».

وتفاقم الوضع الأمني في طرابلس التي تشهد ضواحيها الجنوبية، منذ 26 أغسطس الماضي، جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت حتى مساء الثلاثاء عن مقتل 61 شخصًا وإصابة 159 آخرين وتسجيل 12 مفقودًا، بحسب ما أعلنه المستشفى الميداني العاصمة.