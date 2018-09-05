مجلس الدولة يدعو كل الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 12:40 صباحا

دعا المجلس الأعلى للدولة  كل الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بطرابلس الذي أعلنت عنه البعثة الأممية مساء الثلاثاء.

كما دعا المجلس الأعلى للدولة في بيان أصدره ليل الثلاثاء إلى «الالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية وفق الاتفاق السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية».

وأشاد المجلس الأعلى للدولة بـ«كافة الجهود التي بذلت  من أفراد ومؤسسات ومجالس وأعيان وحكماء في سبيل تحقيق الصلح بين الليبيين».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم عن التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «جميع الأطراف المعنية»، أمس الإثنين، لاجتماع موسع لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس التي تشهد ضواحيها الجنوبية توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع.

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