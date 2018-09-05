شركة البريقة تؤكد توفر الوقود بكافة أنواعه في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 12:10 صباحا

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط على توفر الوقود بكافة أنواعه  بجميع مستودعات الشركة، رغم وقوع الاشتباكات قرب خزانات النفط بالشركة في طرابلس.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إصابة خزان الديزل رقم 122 الذي يزود محطة كهرباء السواني، بمستودع طريق المطار التابع للشركة خلال الإشتباكات المسلحة التي تشهدها منطقة جنوب العاصمة طرابلس، محذرة من «كارثة إنسانية» جراء استمرار هذه الاشتباكات.

ولفتت الشركة في بيان أصدرته ليل الثلاثاء  أن التوزيع يجري «مباشرة من الناقلة بميناء طرابلس البحري إلى محطات الوقود».

وأشارت شركة البريقة إلى أن توزيع الوقود على شركات التوزيع مستمر بشكل اعتيادي وإلى كافة المناطق ولا يوجد أي «مبرر للازدحام أمام محطات الوقود».

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