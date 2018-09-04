مع ترقب أحداث طرابلس.. الدولار يقترب من مستوى 7 دينارات

أسعار العملات الأجنبية

استعاد الدولار نحو 10 قروش على مدار اليوم، الثلاثاء، أمام الدينار، مقتربًا من مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، وفق متعاملين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسجلت العملة الأميركية 6.97 دينارات، مساء اليوم، مقارنة بـ6.87 دينارات في تعاملات الصباح، وذلك في وقت يسود الترقب في العاصمة طرابلس عقب اجتماع أمني أسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار لكنّه لم ينفذ ميدانيًّا.

الدينار يقلل خسائره أمام الدولار قبيل الاجتماع الأمني

وأمام العملات الأجنبية الرئيسية هبط الدينار أيضًا في التعاملات المسائية، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.96 دينارات مقارنة بـ7.88 دينارات، كما سجل الجنيه الاسترليني 8.82 دينارات مقابل 8.71 دينارات صباح اليوم.