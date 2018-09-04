«الجلاء»: 26 حالة وفاة و261 جريحًا ضحايا الحوادث المرورية في أغسطس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 10:28 مساء

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، تسجيل 26 حالة وفاة و261 جريحًا، بينهم أطفال ونساء، جراء الحوادث المرورية التي شهدتها الطرق الرئيسية (الساحلية والصحراوية) شرق البلاد خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن حالات الوفاة والإصابات التي تسلمها المستشفى أغلبها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا، مشيرة إلى أن من بينهم أكثر من 150 حالة إيواء، وشخص روماني الجنسية.

وتحصلت «بوابة الوسط» على أسماء الوفيات، وهم:
1- منال إدريس عبدالقوي (10 أشهر).
2- فاطمة صالح حامد (25 عامًا).
3- الفيتوري صالح حركة.
4- رمضان مصطفى آدم (68 عامًا).
5- محمد إسماعيل خليل.
6- أحمد عبدالناصر الشاعري.
7- إدريس عمر العقوري.
8- عبدالمنعم فرج الدرسي.
9- إدريس رزق العبيدي.
10- عادل صالح خليفة.
11- جاد المولى رجب نجيب (60 عامًا).
12- محمد علي محمد الشريف.
13- مهاي رزافان (51 عامًا روماني الجنسية).
14- حكمة رزق يوسف.
15- أحمد موسى السيد.
16- محمولة علي الشريف.
17- مهند محمد خليفة.
18- عبدالحميد عبدربه عمر العبيدي ( 34 عامًا).
19- عبدربه عبدالحميد عمر العبيدي (عامين).
20- سعد صالح الشويخ (35 عامًا).
21- فاطمة محمد عبدالوهاب.
22- سليمة السنوسي الشاعري.
23- محمد عبدالله موسى رقرق ( 61 عامًا).
24- زينب موسى سليمان العمروني ( 54 عامًا).
25- فاطمة محمد عبدالله ( 27 عامًا).
26- عبدالوهاب محمد عبدالله (13 عامًا).

ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على هذه الطريق الرابطة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، بالإضافة إلى تدهور الطرق الرئيسية والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.

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