الجلاء: 5 مدنيين أصيبوا جراء الأعيرة النارية العشوائية في بنغازي خلال أغسطس

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، اليوم الثلاثاء، أن المستشفى استقبل خمسة مدنيين مصابين بسبب إطلاق الأعيرة النارية العشوائية في مدينة بنغازي شرق البلاد، خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المستشفى استقبل خمسة مدنيين أُصيبوا بالأعيرة النارية في أماكن متفرقة بالمدينة، معتبرة أن «هذا مؤشر جيد بالنسبة للمستشفى والإحصاءات التي تتذبذب بين الحين والآخر، نتيجة إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، أو الألغام الأرضية، التي غالبًا ما يكون ضحاياها من المدنيين».

وأشارت البرغثي إلى أن المستشفى لم يتسلم أي وفيات نتيجة الأعيرة النارية العشوائية، مشيرة إلى أن الجرحى هم: صبري محمد العرفي (50 عامًا)، وبهاء الدين محمد الميار (21 عامًا)، وخليفة عبدالقادر عاشور (24 عامًا)، ومحمد الدوكالي سعد الورفلي (44 عامًا)، وآدم أحمد آدم أرباب (38 عامًا).

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط الناظام السابق، ما أدى الى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.