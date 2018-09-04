«داخلية الوفاق»: الأوضاع الأمنية داخل العاصمة في تحسن مستمر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 08:49 مساء
المفوض بوزارة الداخلية العميد عبدالسلام عاشور خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية. (وزارة الداخلية)

طمأنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، المواطنين في طرابلس بشأن الوضع الأمني فيها، قائلة: «إن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة في تحسن مستمر بعد تفعيل البوابات والتمركزات الأمنية التابعة لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد المفوض بوزارة الداخلية العميد عبدالسلام عاشور، اجتماعًا مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، حضره رؤساء الأجهزة الأمنية والهيئات والإدارات ومديري الأمن بالمناطق التابعين للوزارة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص «لمتابعة آخر التطورات الأمنية بالعاصمة طرابلس» مشيرًا إلى أن العميد عبدالسلام عاشور أكد خلاله على «الدعم الكبير لمديرية أمن طرابلس ومدها بالأعضاء والآليات للزيادة من رفع كفاءتها، والدفع من جهودها لزيادة بسط الأمن داخل المدينة، وتفعيل الخطة الأمنية، التي وضعتها الوزارة لنشر التمركزات والبوابات الأمنية».

كما أكد عاشور خلال حديثه، في الاجتماع، دور أعضاء الشرطة في زيادة تفعيل الأجهزة الأمنية، مشددًا على ضرورة إبعادها «كل البعد عن التجاذبات السياسية، والقيام فقط بدورها الأصيل وهو حماية المواطن، والحفاظ على سلامته وسلامة الممتلكات العامة منها والخاصة».

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