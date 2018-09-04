الإسعاف: ننتظر تنفيذ وقف إطلاق النار لدخول مواقع الاشتباكات في طرابلس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 08:46 مساء

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي، اليوم الثلاثاء، إن محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس تشهد «هدوءًا نسبيًّا»، مشيرًا إلى أنهم «في انتظار تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل نهائي لنتمكن من الدخول لإسعاف الجرحى».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، توصل أطراف النزاع الدائر في طرابلس المشاركين في الاجتماع الذي عُـقد بدار الكتاب في مدينة الزاوية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس برعاية رئيسها غسان سلامة.

وأوضح علي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن سيارات الإسعاف «لا تستطيع دخول مناطق الاشتباكات للقيام بعملها إلا بعد توفير ممر آمن» مؤكدًا أنهم في انتظار التعليمات للدخول بعد وقف إطلاق النار الذي أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشار علي إلى أنه لا توجد أي إحصاءات لليوم الثلاثاء، خاصة بالقتلى أو الجرحى أو عمليات إخلاء، مؤكدًا أنه سيتم إعلانها وفي وقت لاحق بعد جمعها من إدارة شؤون الجرحى وجهاز الإسعاف والطوارئ.

وأعلن المستشفى الميداني العاصمة، مقتل 61 شخصًا وإصابة 159 آخرين وتسجيل 12 مفقودًا، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، جراء الاشتباكات الدائرة منذ تسعة أيام في الضواحي الجنوبية لطرابلس بين ما يسمى «اللواء السابع» المعروف محليًّا باسم «الكانيات» من جهة، وقوات مشتركة تضم «الأمن المركزي أبوسليم» وكتيبة «ثوار طرابلس» وانضمت إليهما أمس «قوة الردع الخاصة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزيرة الدفاع الإيطالية: فرنسا تتحمل جزءا من مسؤولية الأزمة في ليبيا
ليبيا
وعود بمساعدة دول بحيرة تشاد بأكثر من 2.17 مليار يورو
اقتصاد
أحمد لنقي: ما يتم في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
سالفيني يستبعد تدخلاً عسكريًا في ليبيا.. ويتهم فرنسا
ليبيا
«الإسعاف والطوارئ»: 1825 عائلة نازحة بسبب «اشتباكات طرابلس»
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا تتضمن سحب الوحدات الخاصة
ليبيا
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك