مدير مطار معيتيقة: لم نتلق أية تعليمات باستئناف حركة الملاحة الجوية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 08:31 مساء

قال مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، اليوم الثلاثاء، إنهم لم يتلقوا أية تعليمات من مصلحة الطيران المدني أو وزارة المواصلات باستئناف حركة الملاحة الجوية في المطار الواقع شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح الطبيب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه حتى مساء اليوم «لا تزال حركة الملاحة الجوية متوقفة، ويتم تسيير كافة الرحلات الجوية الخاصة بالعاصمة طرابلس إلى مطار مصراتة»، لافتًا إلى أنهم سينتظرون التعليمات في حال صدرت خلال الساعات المقبلة أو يوم غد.

وأضاف الطبيب، أنهم بالمطار يتابعون ما جاء في بنود اتفاق وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس، الذي أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «وعليه فإن حركة الملاحة الجوية متوقفة إلى حين إشعار آخر» وفق قوله.

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