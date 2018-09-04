السيسي يبحث مع سيالة مساعي توحيد الجيش الليبي وتطوير العلاقات الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 08:28 مساء

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة على هامش قمة «فواك» بمنتدى «الصين - أفريقيا» في بكين.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس: «تناول اللقاء مساعي مصر لتوحيد الجيش الليبي ودعم وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين من خلال لقاءات الخبراء استعدادًا لعقد اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة».

يشار إلى أن سيالة مثل وفد ليبيا المشارِك في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي، التي انطلقت صباح أمس الاثنين في العاصمة بكين بمشاركة رؤساء وممثلين رفيعي المستوى عن الدول والحكومات الأفريقية.

ورافق سيالة وفد رسمي ضم المفوض بوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهمي، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - الصيني.

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