«بوابة الوسط» تنشر بنود اتفاق وقف اطلاق النار بالعاصمة طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم عن التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

ونص الاتفاق الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه التزام الأطراف الموقعة عليه بـ«وقف جميع الأعمال العدائية» و«عدم القيام بأية تحركات عدائية أخرى» و«عدم التعرض للمدنيين واحترام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية والدولية» و«عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة» و«ضمان إعادة فتح مطار معيتيقة وكافة الطرق في العاصمة والمؤدية إليها» و«الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يفضي إلى مواجهات مسلحة بما في ذلك جميع تحركات القوات أو إعادة تزويدها بالذخائر أو أية أعمال أخرى قد ينظر إليها على أنها مثيرة للتوتر» و«ضمان احترام هذا الاتفاق من قبل جميع المجموعات المنضوية تحت إمرة الأطراف الموقعة عليه»

وقال الموقعون على الاتفاق إنهم اجتمعو «استنادا الى قلق الامم المتحدة البالغ ازاء العنف والضرر الانساني الناجم عن النزاع المسلح في طرابلس والى عرض الامين العام للامم المتحدة قيام ممثله الخاص بتيسير التوصل الى اتفاق بين مختلف الاطراف الليبية».

وأشار الاتفاق إلى أنه على الاطراف أن تتفق على «ايجاد حل سلمي للازمة لاسيما وقف الاعمال العدائية ووضع الية ملائمة للمراقبة».

وجاء من ضمن الاتفاق أنه «اذا اثبتت مختلف الاطراف احتراما حقيقيا وكاملا للالتزامات الواردة ادناه سوف تعقد الامم المتحدة حوارا اخر يكون مكرسا لبحث الترتيبات الامنية الملائمة في العاصمة».