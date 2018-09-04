غسان سلامة: هذا هو الهدف من اجتماع الزاوية حول اشتباكات طرابلس

اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن اجتماع بعثة الأمم المتحدة بأطراف النزاع الدائر بطرابلس في دار الكتاب بمدينة الزاوية يهدف لـ«البدء في وضع الإطار الملائم لحل المشاكل».

ونشرت البعثة الأممية تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» جاء فيها «لا يهدف اجتماع اليوم لحل كل المشاكل الأمنية للمدينة ولكن للبدء في وضع الإطار الملائم لحل المشاكل».

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم أعلنت عن التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، جاء ذلك خلال اجتماع بعثة الأمم المتحدة بأطراف النزاع الدائر بطرابلس المنعقد في دار الكتاب بمدينة الزاوية.