البعثة الأممية: التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مطار معيتيقة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 06:57 مساء

بعثة الأمم المتحدة للدعم تعلن عن التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص غسان سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، جاء ذلك خلال اجتماع بعثة الأمم المتحدة بأطراف النزاع الدائر بطرابلس المنعقد في دار الكتاب بمدينة الزاوية.

توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة لمدة 48 ساعة.. وتحويل الرحلات لمطار مصراتة

وأعلن مطار معيتيقة الدولي الجمعة الماضية توقف الملاحة الجوية لمدة 48 ساعة مبدئيًا ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي، على خلفية الأحداث التي تشهدها العاصمة.

وقال مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» السبت، إن المطار لا توجد به أي أضرار مادية، لكنه قال «أوقفنا الرحلات وحركة الملاحة الجوية كإجراء احترازي». 

وأشار الطبيب إلى أن إيقاف حركة الملاحة الجوية إجراء احترازي تحسبًا لأي طارئ وحفاظًا على الطائرات، مؤكدًا أن قذيفة واحدة فقط سقطت قرب المهبط، بينما سقطت القذائف الصاروخية العشوائية في المناطق المجاورة للمطار. 

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