البعثة الأممية: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بطرابلس

بعثة الأمم المتحدة للدعم تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس برعاية الممثل الخاص غسان سلامة. جاء ذلك خلال اجتماع بعثة الأمم المتحدة بأطراف النزاع الدائر بطرابلس المنعقد في دار الكتاب بمدينة الزاوية.

مصدر: انطلاق اجتماع البعثة الأممية مع عسكريين وقادة ميدانيين ورئيسي مجلسي ترهونة وطرابلس البلديين

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «جميع الأطراف المعنية»، أمس الإثنين، لاجتماع موسع لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس التي تشهد ضواحيها الجنوبية توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع.