إدارة مصرف الجمهورية تتابع تجهيز فرع أوجلة

زار وفد من إدارة مصرف الجمهورية، برئاسة مدير فروع منطقة بنغازي عوض المسماري، بلدية أوجلة لمتابعة أعمال التجهيز لمقر فرع المصرف الجديد في البلدية؛ استعدادًا لافتتاحه قبل نهاية العام الجاري.

وعقد وفد إدارة المصرف اجتماعًا، صباح اليوم الثلاثاء، مع عميد بلدية أوجلة السنوسي الفضيل بمقر ديوان البلدية؛ لبحث الاستعدادات وتجهيز مقر الفرع في البلدية وامتحانات القبول لتعيين الموظفين.

وقال مدير فروع منطقة بنغازي، عوض المسماري لـ «بوابة الوسط»، إن أعمال التجهيز الفنية لفرع بلدية أوجلة مستمرة؛ استعدادًا لانطلاق العمل به قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الإدارة تتابع إجراء امتحانات القبول لتعيين الموظفين.

وأضاف المسماري أن إدارة المصرف ستجري امتحانات القبول الشخصية والتحريرية للمتقدمين للتعيين في الوظائف بالفرع، مؤكدًا أن المصرف «سيوفر فرص عمل جيدة لعدد من الخريجين وأصحاب الكفاءات بالبلدية، وسيتم توظيف قرابة الـ 15 موظفًا بستة تخصصات مختلفة».

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي بالمجلس البلدي أوجلة، محمد الصابر، إن اللجنة تسلمت طلبات المتقدمين للعمل وأوراقهم بعد تجهيزها خلال الأيام الماضية، وشرعت صباح اليوم في المقابلات الشخصية للمتقدمين، منوهًا إلى أنهم سيجرون امتحانات تحريرية لهم غدًا الأربعاء.