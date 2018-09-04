السفارة الأميركية: مقرنا السابق في طرابلس لم يتأثر بحريق خزان طريق المطار

صورة متداولة لحريق السفارة الأمريكية بطرابلس

أكدت السفارة الأميركية عدم تأثر مباني مجمعها السابق في العاصمة طرابلس بحريق اندلع في خزانات للوقود بطريق المطار بالمدينة.

وقالت السفارة، اليوم الثلاثاء، في تغريدة بحسابها على «تويتر» إن «المجمع السابق للسفارة في العاصمة لم يتأثر بالحريق الذي أصاب خزان للوقود في منطقة قريبة».

وكانت هيئة السلامة الوطنية طرابلس الاحتياطية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، على «فيسبوك»، استنفارا كاملا لوحدات الدفاع المدني طرابلس التي لم تتمكن من دخول المنطقة بسبب كثافة النيران قرب خزانات الوقود.

وحينها تحدث شهود عيان، عن وقوع «حريق بمقر المجمع السابق للسفارة» وهو ماجرى نفيه قبل قليل..