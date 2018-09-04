قديروف: مستعدون لمشاركة تجربتنا ومساعدة ليبيا في حل الصراعات الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 03:33 مساء

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف استعداده لمشاركة السلطات الليبية تجربة الشيشان في مكافحة الصراعات الداخلية، والتي أنقذت شعب الشيشان في وقت ما من الدمار الكامل.

وكتب قديروف، أمس الإثنين، على «تليغرام»: «نحن على استعداد لمشاركة القوى السياسية في ليبيا تجربة الرئيس الأول للشيشان، أحمد حاجي قديروف، التي أنهت وللأبد العمليات العسكرية، وأنقذت شعبنا من الدمار الكامل».

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني، الأحد، حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس، مع استمرار الاشتباكات المسلحة بالأحياء الجنوبية بين ما يسمى بـ«اللواء السابع مشاة»، المعروف محليا بـ«الكانيات»، من جهة، وبين تشكيلات مسلحة أخرى من طرابلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حذرت من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق في العاصمة طرابلس.

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