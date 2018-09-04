رينزي للحكومة الإيطالية: ما يحدث في ليبيا خطير للغاية

ماتيو رينزي

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي إن «ما يحدث في ليبيا خطير للغاية، حتى بالنسبة لإيطاليا».

وبحسب وكالة «آكي» الإيطالية، فقد انتقد رينزي على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، وزراء الحكومة الإيطالية الحالية قائلا: «إذا كنت تمثل إيطاليا ولا تمتلك استراتيجية في ليبيا، فلا يمكنك أن تغضب من الآخرين، بل عليك التحامل على نفسك».

وأوضح «وزراؤنا يبثون مداخلات مباشرة على وسائل الإعلام الاجتماعية من على الشاطئ ثم يحتجزون السفن الإيطالية وعلى متنها بعض المهاجرين الفقراء»، وصفهم بأنهم «يفتقرون إلى الرؤية، ولا يلمسون أي ملف جيوسياسي مهم، وعندما تكون هناك مشاكل في ليبيا يهاجمون ماكرون، لمجرد التغيير فقط».

وقدم نصيحة للحكومة الإيطالية بقوله: «بدلاً من طلب صدقة مؤسساتية لاستقبال 20 إريتريًا، اعتمد على وضع استراتيجية مع الدول الأخرى، واعقد اجتماعاً للمجلس الأوروبي، وقم بزيارة البلدان الإفريقية».