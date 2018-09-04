رينزي للحكومة الإيطالية: ما يحدث في ليبيا خطير للغاية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 02:56 مساء
ماتيو رينزي

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي إن «ما يحدث في ليبيا خطير للغاية، حتى بالنسبة لإيطاليا».

وبحسب وكالة «آكي» الإيطالية، فقد انتقد رينزي على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، وزراء الحكومة الإيطالية الحالية قائلا: «إذا كنت تمثل إيطاليا ولا تمتلك استراتيجية في ليبيا، فلا يمكنك أن تغضب من الآخرين، بل عليك التحامل على نفسك».

وأوضح «وزراؤنا يبثون مداخلات مباشرة على وسائل الإعلام الاجتماعية من على الشاطئ ثم يحتجزون السفن الإيطالية وعلى متنها بعض المهاجرين الفقراء»، وصفهم بأنهم «يفتقرون إلى الرؤية، ولا يلمسون أي ملف جيوسياسي مهم، وعندما تكون هناك مشاكل في ليبيا يهاجمون ماكرون، لمجرد التغيير فقط».

وقدم نصيحة للحكومة الإيطالية بقوله: «بدلاً من طلب صدقة مؤسساتية لاستقبال 20 إريتريًا، اعتمد على وضع استراتيجية مع الدول الأخرى، واعقد اجتماعاً للمجلس الأوروبي، وقم بزيارة البلدان الإفريقية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موغيريني: تدعو جميع الأطراف للردِّ إيجابيًا على دعوة الأمم المتحدة لاجتماع الغد
ليبيا
أحمد لنقي: ما يتم في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
سالفيني يستبعد تدخلاً عسكريًا في ليبيا.. ويتهم فرنسا
ليبيا
«الإسعاف والطوارئ»: 1825 عائلة نازحة بسبب «اشتباكات طرابلس»
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
الشرطة القضائية: فرار جماعي لـ400 نزيل بالقاطع «أ» بسجن عين زارة جنوب طرابلس
ليبيا
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
النيجر تدافع عن احتضان أكبر قاعدة جوية أميركية على أراضيها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطبيقات هواتف ذكية تساعد مرضى القلب