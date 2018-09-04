«رأس لانوف لتصنيع النفط»: خطة شاملة لتأهيل المجمع الصناعي

مصفاة رأس لانوف

عقدت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز عدة اجتماعات لإداراتها المختلفة، بهدف وضع خطة شاملة لتأهيل المجمع الصناعي وإعادته للعمل مرة أخرى.

انطلقت الاجتماعات الأحد، وشملت إدارات السلامة والبيئة، ومنع الخسائر، والصحة المهنية والخدمات الطبية، والموارد البشرية، والتدريب والتطوير، والخدمات، ومراقبة الأمن الصناعي، والتي بحثت أهم المشاكل والصعوبات وأبرز الاحتياجات لمرحلة إعادة تأهيل المجمع الصناعي وتذليل مختلف الصعاب بالخصوص.

ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات وبشكل يومي وفق جدول زمني لعرض أنشطة كافة إدارات الشركة، والوقوف على سير العمل والاطلاع على التقارير الشاملة للوضع الحالي لكل إدارة تمهيدًا للبدء في عمليات تشغيل الوحدات الإنتاجية بالمجمع، وفق ما أوضحت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»