«رأس لانوف لتصنيع النفط»: خطة شاملة لتأهيل المجمع الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 02:29 مساء
مصفاة رأس لانوف

عقدت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز عدة اجتماعات لإداراتها المختلفة، بهدف وضع خطة شاملة لتأهيل المجمع الصناعي وإعادته للعمل مرة أخرى.

انطلقت الاجتماعات الأحد، وشملت إدارات السلامة والبيئة، ومنع الخسائر، والصحة المهنية والخدمات الطبية، والموارد البشرية، والتدريب والتطوير، والخدمات، ومراقبة الأمن الصناعي، والتي بحثت أهم المشاكل والصعوبات وأبرز الاحتياجات لمرحلة إعادة تأهيل المجمع الصناعي وتذليل مختلف الصعاب بالخصوص.

ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات وبشكل يومي وفق جدول زمني لعرض أنشطة كافة إدارات الشركة، والوقوف على سير العمل والاطلاع على التقارير الشاملة للوضع الحالي لكل إدارة تمهيدًا للبدء في عمليات تشغيل الوحدات الإنتاجية بالمجمع، وفق ما أوضحت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موغيريني: تدعو جميع الأطراف للردِّ إيجابيًا على دعوة الأمم المتحدة لاجتماع الغد
ليبيا
أحمد لنقي: ما يتم في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
سالفيني يستبعد تدخلاً عسكريًا في ليبيا.. ويتهم فرنسا
ليبيا
«الإسعاف والطوارئ»: 1825 عائلة نازحة بسبب «اشتباكات طرابلس»
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
الشرطة القضائية: فرار جماعي لـ400 نزيل بالقاطع «أ» بسجن عين زارة جنوب طرابلس
ليبيا
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
النيجر تدافع عن احتضان أكبر قاعدة جوية أميركية على أراضيها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطبيقات هواتف ذكية تساعد مرضى القلب