نصية يناشد «كل المسلحين» في طرابلس وقف القتال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 01:23 مساء
عضو مجلس النواب عبد السلام نصية (الإنترنت)

ناشد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، «كل المسلحين» في العاصمة طرابلس التوقف عن القتال فورًا، وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويبتعدوا عن الأعمال التخريبة التي تعيق بناء الدولة.

وطالب نصية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» الإثنين، الجميع بالجلوس معًا لتطبيق الترتيبات الأمنية التي تضمن قيام الدولة، مختتمًا بـ «يكفي دماء يكفي دمار يكفي نهب».

واندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي ولا تزال مستمرة بين مجموعات مسلحة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلف أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات.

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