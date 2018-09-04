الدينار يقلل خسائره أمام الدولار قبيل الاجتماع الأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 01:19 مساء

قلل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء، بعض خسائره التي منى بها أمس عندما تجاوز حاجز السبعة دنانير، فقد هبط سعر صرف الدولار في تعاملات السوق الموازية ليتراوح بين 6.86 و 6.87 دينار. حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت يسود الترقب في العاصمة طرابلس لما يسفر عنه الاجتماع الامني الذي سيعقد اليوم،لمواجهة أحداث طرابلس، استعاد الدينار نحو 25 قرشا من خسائره أمس الإثنين، لكنه ظل أدنى من السعر الذي سجله أول من أمس (6.99 دينار للدولار الواحد).

كما استعاد الدينار بعض خسائره أمام كل من الجنيه الاسترليني والعملة الأوروبية الموحدة، إذ سجل اليورو 7.88 دينار مقارنة بـ8.20 دينار أمس الإثنين، والجنيه الاسترليني إلى 8.71 دينار اليوم مقابل 9.04 دينار و بفارق 32 قرشا و 33 قرشا على التوالي.

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