«أنسامد»: اجتماع للحكومة الإيطالية بشأن ليبيا وأزمة الهجرة

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (رويترز)

تعقد الحكومة الإيطالية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية وتطورات الشأن الليبي، حسب مصادر حكومية إيطالية، تحدثت إلى وكالة «أنسامد».

وقالت المصادر ذاتها إن الاجتماع الذي سيعقد في نحو الخامسة مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، سيحضره كل الوزراء الإيطاليين المعنيين بالأزمة.

كانت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا وجهت في وقت سابق الثلاثاء انتقادات إلى الحكومة الفرنسية، وحملتها جزءًا من مسؤولية الأزمة الجارية في ليبيا، كما استبعدت تدخل بلادها عسكريًا، مع تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

وكررت الوزير الإيطالية نداءها لجميع الأطراف بالعمل سويًا لحل الأزمة في ليبيا، وقالت: «أكرر، علينا جميعًا الآن العمل معًا من أجل مصلحة الشعب الليبي وتحقيق السلام».

فيما قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الإثنين، إنه «على إيطاليا أن تكون داعية للاستقرار في المتوسط».