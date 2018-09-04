الهلال الأحمر يدفع بفريق طوارئ إلى مطار مصراتة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 12:44 مساء
فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر (صفحة الأمانة العامة على فيسبوك)

دفعت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بفريق للطوارئ، تابع لفرعها بمصراتة إلى المطار الدولي بالمدينة لتقديم المساعدات اللازمة، خاصة مع وصول الحجاج العائدين من أداء الشعائر بالأراضي السعودية.

وأوضحت الأمانة، في بيان على صفحتها بـ «فيسبوك»، أن قرارها إرسال فريق الطوارئ إلى مطار مصراتة جاء «نظرًا للأحداث الدائرة في مدينة طرابلس وتوقف مطار معيتيقة عن العمل، ونزولاً عند النداء الموجه لإدارة فرع الهلال الأحمر مصراتة وغرفة الطوارئ بالفرع من قبل إدارة المطار، ولجنة الأزمة».

وأوضحت الأمانة أن فريق الطوارئ حُددت مهمته في المساعدة والإشراف علي تسيير الرحلات المحلية والدولية، بالمطار الذي استقبل رحلات حجاج بيت الله، وشارك فريق الطوارئ في تسهيل مهمة مغادرتهم المطار إلى مدنهم.

وشهدت ضواحي جنوب شرق العاصمة طرابلس، منذ أكثر من أسبوع، توترًا أمنيًا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة بين قوات تتبع كتيبة «ثوار طرابلس» ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وإخلاء 21 عائلة عالقة من منطقة عين زارة.

فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر (صفحة الأمانة العامة على فيسبوك)
فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر (صفحة الأمانة العامة على فيسبوك)
فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر (صفحة الأمانة العامة على فيسبوك)
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