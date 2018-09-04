«خارجية الوفاق»: السفارات الأجنبية تواصل عملها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 10:59 صباحا
مقر وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق (الإنترنت)

نفت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق ما أثير مؤخرًا عن توقف عمل سفارات الدول الأجنبية وكوادرها بالعاصمة طرابلس جراء الاشتباكات الدائرة منذ أكثر من أسبوع.

وأهابت الوزارة، في بيان على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، بالمواطنين الليبيين في جميع أنحاء التراب الليبي «تحرّي الدقة وتبيان الأمر».

وقالت الوزارة إن «بعض صفحات التواصل الاجتماعي تبث السموم والفرقة بين أبناء الشعب الليبي الواحد وتتصيد الفرص وخاصة ما تمر بِه البلاد في هذه الأيام، إذ قامت بنشر تعميم مزور تدعي فيه أنه صادر عن إدارة الشؤون القنصلية و منسوب لتعليمات وزير الخارجية المفوض محمد سيالة بتاريخ 2018/09/02 لتشويه صورة حكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية أمام الليبيين».

وأكدت الوزارة أنها تقوم بتقديم الخدمات القنصلية لليبيين كافة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم سواء داخل ليبيا أو خارجها.

ويأتي ذلك فيما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد، حالة الطوارئ في طرابلس، إثر استمرار الاشتباكات بين مجموعات مسلحة في الأحياء الجنوبية من المدينة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون.

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