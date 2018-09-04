«اقتصاد الموقتة»: توزيع 25 ألف كيس دقيق على مخابز 3 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 10:00 صباحا
عاملان ينقلان أكياسًا من الدقيق (بوابة الوسط)

أعلنت وزارة الاقتصاد في الحكومة الموقتة، أنها ستوزع السبت المقبل 25 ألفًا و500 كيس دقيق على مخابز بلديات المرج وساحل توكرة وجردس والعبيد، وذلك في ساحة الكيش بمدينة بنغازي.

وأوضحت الوزارة، في بيان نُشر على صحتها الرسمية بـ «فيسبوك»، أنه بعد مراجعة كشوفات التوزيع ومقارنتها بالمستلم لوحظ وجود رصيد 13 ألفًا و200 كيس باقية بالمخازن من مخصصات الشهر الماضي،
وكذلك بقاء فائض بعد توزيع حصص المخابز ليوم السبت الماضي بساحة الكيش في مدينة بنغازي، يُقدر بأكثر من 17 ألف كيس عن الشهر الحالي.

وأضافت الوزارة أنها أحالت كشفًا بالمخابز المنضبطة والمتمثلة في 255 مخبزًا لتسليمها حصص الدقيق، بواقع 100 كيس لكل مخبز.

وطالبت المخابز الواردة بالكشف مراجعة صندوق موازنة الأسعار بنغازي لإنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك، وأوضحت أن التوزيع سيكون في حضور قوة ضبط الشارع العام بمدينة بنغازي.

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