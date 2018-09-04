حشرة قشرية تهدد أشجار النخيل في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 08:39 صباحا
شجرة نخيل في إحدى واحات الجنوب الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

حذر مهندس بوزارة الزراعة في مدينة سبها الوزارة من خطورة انتشار آفة زراعية تصيب أشجار النخيل.

وأوضح المهندس عبد السلام أبوخزام أن هذه الآفة الزراعية تتمثل في حشرة قشرية خضراء قد تقضي على كافة أشجار النخيل في المنطقة في حال لم يتم تدارك الأمر.

وأضاف أبو خزام حسب موقع «فاسانيا»، أن معظم النخيل بالمنطقة الجنوبية مصاب بهذه الحشرة، وأن منتوج التمور في العام المقبل قد ينعدم نهائيا من المنطقة، حسب مانقلت «قناة ليبيا»

يذكر أن ورشة عمل قد نظمت خلال الفترة الماضية شارك فيها 25 مزارعا من المناطق المصابة بالحشرة القشرية الخضراء في ليبيا، وبحضور أربع جهات مختصة في الصحة النباتية والإنتاج الزراعي من وزارة الزراعة وجامعة سبها، ضمن مشروع الطوارئ للمساعدة على مكافحة هذه الآفة الزراعية.
 

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