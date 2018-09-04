«قوة الردع»: سجن معتيقة «تحت السيطرة».. ولا صحة لهروب سجناء

عناصر من «قوة الردع الخاصة» (أرشيفية:الإنترنت)

قالت «قوة الردع الخاصة» التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، إن «سجن امعتيقة تحت السيطرة»، وأنّ «جميع عناصر الشرطة القضائية يقومون بتأمين السجن وأداء عملهم اليومي».

ونفت القوة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما جرى تداوله بشأن «تسليم النزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس»، كما نفت «خروج أي نزيل أو هروب كما (يروج) البعض لخلق نوع من البلبلة ونشر الرعب بين الناس»، لافتة إلى أنّ عناصر «قوة الردع الخاصة تقوم بتأمين المؤسسة من الخارج».

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وظهرت «قوة الردع الخاصة»، الإثنين، لأول مرة في المواجهات الميدانية الدائرة بطرابلس من أسبوع، وسط تضارب المعلومات والتصريحات حول التحركات الميدانية.

واندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات.

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وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أصدر القرار رقم (555) لسنة 2018، بإنشاء «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب»، وأن تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية، ويكون مقره الرئيس العاصمة طرابلس، فيما أسند إليه مهمة إنشاء فروع له وكيفية مباشرة مهامها إلى وزير الداخلية، بحسب المادتين (1) و(2) من القرار الصادر في 7 مايو الجاري.