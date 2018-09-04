الرئاسي: وحدات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق تؤمن مناطق الدوائر الكهربائية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 12:23 صباحا
تصاعد النيران جرّاء الاشتباكات في طرابلس. (الإنترنت)

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن إجراءات أمنيّة لتوفير الحماية اللازمة للمحطات الكهربائية في مناطق الاشتباكات بالعاصمة طربلس.

وأشار الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، في بيان، إلى أنّ رئيس المجلس فائز السراج أصدر تعليمات مساء الإثنين، إلى الوحدات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق في مواقع الاشتباكات بتأمين مناطق الدوائر الكهربائية المعطوبة، لتمكين العاملين بالشركة العامة للكهرباء من الدخول، وتنفيذ عمليات الصيانة المطلوبة لإعادة الاستقرار إلى الشبكة.

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وعقد السراج اجتماعًا في وقت سابق الإثنين مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، لمتابعة الخطط العاجلة التي اتخذتها الشركة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الاشتباكات التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس.

وأشار بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنّ السراج أكد اتخاذ إجراءات أمنية لتوفير الحماية اللازمة للمحطات الكهربائية وغرف التحكم، كما جرى بحث ما سبق إقراره من برامج للتغلب على العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية.

السراج يبحث خططًا عاجلة لإصلاح أضرار شبكة الكهرباء الناجمة عن اشتباكات طرابلس

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت عن خسائر الشبكة جراء الاشتباكات التي تجددت بضواحي العاصمة طرابلس، لافتة إلى أن تلك الأضرار أدت إلى إضعاف مستوى أداء الشبكة ونقص المرونة التشغيلية، لاسيما أنّ منطقة الاشتباكات هي منطقة عبور لخطوط النقل الرئيسية التي تربط بين محطات التوليد ومحطات التحويل.

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