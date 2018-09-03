«أجوكو» توضح سبب إيقاف نقل المدنيين من مطار حقل النافورة

أوضحت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» سبب إيقاف نقل المدنيين من مناطق الواحات عبر الرحلات الجوية من مطار حقل النافورة النفطي التابع للشركة عبر طيران النفط.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة إدارة الشركة محمد بالقاسم بن شتوان، أمس الأحد بمقر الشركة في مدينة بنغازي مع عميد بلدية جالو شعيب أحميدة الأمين، الذي جرى خلاله مناقشة أوجه التعاون بين الشركة والبلدية.

وقال مكتب إعلام بلدية جالو إن الأمين ناقش مع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان، سبب القرار الصّادر من إدارة الشركة والقاضي بعدم السّماح لصعود العائلات والمواطنين عبر طيران حقل النافورة.

وأضاف المكتب الإعلامي لبلدية جالو أن رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، أكد خلال اللقاء أن الأسباب التي أدت لاتخاذ هذا القرار «هي أسباب أمنية، نتيجة للاشتباه في أنّ هناك اختراق أمني في أحد الرحلات من مطار الحقل إلى مدينة بنغازي».

وتعهد بن شتوان لعميد بلدية جالو شعيب أحميدة الأمين، بأن لجنة الإدارة بالشركة «ستعمل على معالجة هذه الإشكالية خلال الأيام القليلة القادمة، وتعود الرحلات كما كانت» وفق مكتب إعلام البلدية.

يشار إلى أن شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) أصدرت قرارًا الخميس الماضي بعدم السماح بركوب المواطنين والعائلات بمدن الواحات للرحلات الجوية عبر طيران النفط التي تنطلق من مطار حقل النافورة.