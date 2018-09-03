قوات مشتركة تُحاصر كتيبة صلاح بادي في طريق المطار من أربعة محاور

أفاد الناطق باسم الأمن المركزي فرع أبو سليم مهند معمر، بأنّ قوات مشتركة من المدفعية والصواريخ و«الأمن المركزي أبو سليم» و«قوة الردع» و«النواصي» يحاصرون كتيبة صلاح بادي في طريق المطار من أربعة محاور.

وأشار معمر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنّ «محاصرة قوات صلاح بادي جاءت بعد نجاحهم في إبعادهم عن أماكن تجمع السكان داخل المدينة».

يأتي هذا فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة تلك المعلومات من مصادر أخرى.

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وتتضارب المعلومات حول الوضع الميداني بالعاصمة التي تشهد ضواحيها الجنوبية منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات.