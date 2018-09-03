القبض على 10 تشاديين متهمين بقتل اثنين من مواطنيهم في أوجلة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 09:43 مساء

أعلنت مديرية أمن أوجلة - أجخرة، القبض على 10 تشاديين متهمين بقتل اثنين من مواطنيهم في إحدى مزارع أوجلة مطلع الأسبوع الماضي، بسبب «قضية شرف» بحسب ما نشره مكتب الإعلام بمديرية الأمن، الاثنين.

وقال مدير أمن أوجلة - أجخرة، العميد عثمان العمى، إن المتهمين الذين ألقي القبض عليهم أقروا خلال التحقيقات بمسؤوليتهم عن قتل اثنين من مواطنيهم مطلع الأسبوع الماضي بمزرعة في أوجلة بسبب «قضية شرف» في تشاد.

وأضاف العمى أن عدد المتهمين في الجريمة يبلغ 33 شخصًا تشاديًّا، بحسب ما تبين خلال التحقيقات التي أُجريت مع المتهمين العشرة الذين أُلقي القبض عليهم في ليبيا بمركز شرطة أوجلة، منوهًا إلى أن التحقيقات معهم لا تزال مستمرة.

وفي ذات السياق، قال مدير المكتب الإعلامي للمديرية، محمد الرضاع لـ «بوابة الوسط»، إن المتهمين العشرة أُلقي القبض عليهم من قبل قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أوجلة بعد مداهمة موقع الجريمة فور اكتمال التحريات والتأكد من المعلومات الواردة في بلاغ تقدم به صاحب المزرعة عن جريمة القتل التي وقعت بمزرعته ..

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