سيالة يلتقي الرئيس الصيني بالعاصمة بكين

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 09:22 مساء
وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة يلتقي الرئيس الصيني «شي جين بينغ»

التقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، اليوم الإثنين، رئيس جمهورية الصين الشعبية «شي جين بينغ»، وفق بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء جاء خلال استقبال الرئيس الصيني لروساء وفود الدول المشاركة على هامش افتتاح أعمال القمة الثالثة لمنتدى التعاون (أفريقيا - الصين) بالعاصمة بكين.

ويرأس سيالة وفد ليبيا في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، التي انطلقت صباح اليوم في بكين بمشاركة رؤساء وممثلين رفيعي المستوى عن الدول والحكومات الأفريقية.

سيالة يترأس وفد ليبيا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكين

ويشارك سيالة في أعمال «قمة الصين - أفريقيا» ممثلًا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الذي ألغى زيارتين رسميتين إلى سيول وبكين هذا الأسبوع، بسبب التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس.

وتنعقد «قمة الصين - أفريقيا» تحت شعار «الصين أفريقيا نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال تعاون مربح للجميع»، وستستمر على مدى يومين برعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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