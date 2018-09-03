السراج يبحث خططًا عاجلة لإصلاح أضرار شبكة الكهرباء الناجمة عن اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 07:42 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا اليوم الإثنين مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، لمتابعة الخطط العاجلة التي اتخذتها الشركة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الاشتباكات التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس.

وأشار بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنّ السراج أكد اتخاذ إجراءات أمنية لتوفير الحماية اللازمة للمحطات الكهربائية وغرف التحكم، كما جرى بحث ما سبق إقراره من برامج للتغلب على العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية.

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وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت عن خسائر الشبكة جراء الاشتباكات التي تجددت بضواحي العاصمة طرابلس، لافتة إلى أن تلك الأضرار أدت إلى إضعاف مستوى أداء الشبكة ونقص المرونة التشغيلية، لاسيما أنّ منطقة الاشتباكات هي منطقة عبور لخطوط النقل الرئيسية التي تربط بين محطات التوليد ومحطات التحويل.

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