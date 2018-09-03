سيالة يترأس وفد ليبيا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكين

ترأس المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، وفد ليبيا المشارك في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، التي انطلقت صباح اليوم الاثنين في بكين بمشاركة رؤساء وممثلين رفيعي المستوى عن الدول والحكومات الأفريقية.

ويشارك سيالة في أعمال «قمة الصين - أفريقيا» ممثلًا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الذي ألغى زيارتين رسميتين إلى سيول وبكين هذا الأسبوع، بسبب التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس.

وتنعقد «قمة الصين - أفريقيا» تحت شعار «الصين أفريقيا نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال تعاون مربح للجميع»، وستستمر على مدى يومين برعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويشارك في أعمال القمة روساء وقادة الدول والحكومات الأفريقية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي وممثلون عن 27 منظمة دولية وإقليمية وأفريقية.

ورافق سيالة وفد رسمي يضم المفوض بوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهمي، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ورئيس مجلس رجال الأعمال الليبي الصيني.

وعلى الصعيد الثنائي، قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أحمد الأربد، إن قمة بكين ستعطي فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين ليبيا والصين للارتقاء بمستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية أوسع وأشمل.

وأضاف الأربد، أن الوفد الليبي برئاسة سيالة سيجري على هامش أعمال القمة الصينية الأفريقية العديد من اللقاءات الهامة والاجتماعات المثمرة مع القادة المشاركين في القمة للتباحث حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات والتطورات الأخيرة في ليبيا.