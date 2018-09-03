تفتيش أمنى بكافة التقاطعات في مدينة سرت

تشهد مختلف الشوارع والتقاطعات الرئيسية بمدينة سرت تفتيشًا أمنيًا على السيارات التى تتجول بالمدينة، والتي تترافق مع انتشارمكثف لعناصر الأمن والمرور وقوة تأمين وحماية سرت المكلفة بتأمين المدينة.

وقال مصدر أمني بسرت لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من التفتيش على السيارات المعتمة والمستندات الدالة على السيارة والهوية والسلاح، موضحًا أن حملة التفتيش استهدفت كافة التقاطعات ومداخل المدينة.

وكانت قوة تأمين وحماية سرت قد أعلنت خلال اليومين الماضيين عن رفع درجة التأهب الأمني وتكثيف دروياتها داخل وخارج المدينة تحسبًا لأي طارئ.