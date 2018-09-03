جهاز الإسعاف ينتشل جثة من منطقة صلاح الدين في طرابلس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 05:59 مساء

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، الدكتور أسامة علي، انتشال جثة عصر اليوم الاثنين، من منطقة صلاح الدين في طرابلس، التي تشهد ضواحيها الجنوبية اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع.

وقال علي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الجثة نقلت إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدًا أن الوضع في الضواحي الجنوبية للعاصمة «يسوده الترقب والحذر».

وأوضح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، الدكتور أسامة علي، أن القصف الصاروخي العشوائي «لم يتجدد اليوم»، متمنيًا أن يتوقف القصف العشوائي بشكل نهائي.

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