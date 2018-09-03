إصابة شاب برصاص عشوائي في الكفرة جنوب شرق ليبيا

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي، شابًا أصيب برصاص عشوائي في مناسبة اجتماعية بمدينة الكفرة جنوب شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط»، إن الشاب الطيب يونس أصيب بعيار ناري في ساقه اليمنى، أثناء مشاركته في مناسبة اجتماعية في مدينة الكفرة.

وأوضحت البرغثي، أن الشاب تلقى الإسعافات الأولية في الكفرة، قبل تحويله إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي لاستكمال العلاج، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

يشار إلى أن كافة المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.