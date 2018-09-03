أسماء قتلى وجرحى قذيفة مخيم تاورغاء

آثار سقوط قذيفة على أحد المنازل في طرابلس. (الإنترنت)

أعلن مسؤول بمخيم نازحي تاورغاء بحي الفلاح 2 الشيباني بالعيد، أسماء ضحايا حادث سقوط قذيفة على المخيم مساء أمس الأحد في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف بلعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أنه بعد سقوط القذيفة قتل الشقيقان خالد وأبوبكر محمد مسعود الأزميرلي فورًا، وأصيب أربعة عشر آخرون، مؤكدًا أن شقيق القتيلين أسامة توفي اليوم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء سقوط القذيفة.

وأوضح بالعيد أن الجرحى إصاباتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، مؤكدًا أنهم ما يزالون يتلقون العلاج، وأن القذيفة تسببت في أضرار مادية أيضًا وحالة من الهلع بين سكان المخيم.

وتحصلت «بوابة الوسط» على أسماء المصابين بمخيم نازحي تاورغاء الفلاح 2 وهم:

1- عبد الباري حسين مسعود الزميرلي.

2- خديجة عبد الغني السمح.

3- مجاهد محمد مسعود الزميرلي.

4- مستورة فرج علي الزميرلي

5- خميس خالد محمد مسعود الزميرلي.

6- محمد خالد محمد مسعود الزميرلي.

7- عائشة خالد محمد مسعود الزميرلي.

8- إدريس فرج علي الزميرلي .

9- أصيل محمد مسعود الزميرلي.

10- مسعود محمد الزميرلي.

11- إسماعيل محمد مسعود الزميرلي.

12- سعاد رمضان أبودقاقه.

13- محمد إسماعيل الزميرلي.

14- حمالة محمد مسعود الزميرلي.



وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس منذ أكثر من أسبوع، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت خسائر مادية فادحة في الممتلكات.