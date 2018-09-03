أسماء قتلى وجرحى قذيفة مخيم تاورغاء

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 03:25 مساء
آثار سقوط قذيفة على أحد المنازل في طرابلس. (الإنترنت)

أعلن مسؤول بمخيم نازحي تاورغاء بحي الفلاح 2 الشيباني بالعيد، أسماء ضحايا حادث سقوط قذيفة على المخيم مساء أمس الأحد في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف بلعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أنه بعد سقوط القذيفة قتل الشقيقان خالد وأبوبكر محمد مسعود الأزميرلي فورًا، وأصيب أربعة عشر آخرون، مؤكدًا أن شقيق القتيلين أسامة توفي اليوم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء سقوط القذيفة.

وأوضح بالعيد أن الجرحى إصاباتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، مؤكدًا أنهم ما يزالون يتلقون العلاج، وأن القذيفة تسببت في  أضرار مادية أيضًا وحالة من الهلع بين سكان المخيم.

وتحصلت «بوابة الوسط» على أسماء المصابين بمخيم نازحي تاورغاء الفلاح 2 وهم:
1- عبد الباري حسين مسعود الزميرلي.
2- خديجة عبد الغني السمح.
3- مجاهد محمد مسعود الزميرلي.
4- مستورة فرج علي الزميرلي
5- خميس خالد محمد مسعود الزميرلي.
6- محمد خالد محمد مسعود الزميرلي.
7- عائشة خالد محمد مسعود الزميرلي.
8- إدريس فرج علي الزميرلي .
9- أصيل محمد مسعود الزميرلي.
10- مسعود محمد الزميرلي.
11- إسماعيل محمد مسعود الزميرلي.
12- سعاد رمضان أبودقاقه.
13- محمد إسماعيل الزميرلي.
14- حمالة محمد مسعود الزميرلي.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس منذ أكثر من أسبوع، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت خسائر مادية فادحة في الممتلكات.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهاجم جنوب أفريقيا يدلي بتصريحات مثيرة عن المنتخب الليبي
رياضة محلية
ليبيا تستعد بملف استقبال العرب في بناء الأجسام
رياضة محلية
الدرسي: نحتاج رئيس حكومة واحد ومصرف مركزيّ موحّد لإجراء إصلاح شامل
ليبيا
«فرانس برس»: صيف ليبي حارّ بين انقطاع كهرباء وارتفاع الأسعار.. والفوضى تحكم ...
ليبيا
الكاني لـ«بوابة الوسط»: نستعد لاقتحام أبوسليم خلال ساعات.. ولن نعود
ليبيا
أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
طرابلس تحت رحمة السلاح وداعمو «الصخيرات» ينهون أشهر العسل مع «الرئاسي»
ليبيا
صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف يجنب مرضى سرطان البروستاتا التدخل الجراحي