الحكومة الإيطالية ترفض تدخل قوات خاصة في ليبيا

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي. (الإنترنت)

قالت الحكومة الإيطالية إنه «فيما يتعلق ببعض الأخبار التي تداولتها صحافة اليوم، فإن التحضير لتدخل قوات خاصة إيطالية في ليبيا أمر مرفوض رفضًا قاطعًا»، وفقا لوكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأضافت مذكرة لقصر الحكومة الإيطالية (كيجي) اليوم الإثنين، أن «إيطاليا تواصل مراقبة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية بعناية، وأعربت بالفعل وبشكل رسمي عن قلقها»، فضلا عن «الدعوة إلى جانب الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا، لوقف الأعمال العدائية على الفور».

وكان مجلس النواب الليبي قد حذّر وفقا لمصادر إعلامية «من اندلاع حرب أهلية»، وكذلك من «فشل الانتخابات المقبلة»، على ضوء «تصاعد أعمال العنف والاشتباكات في العاصمة طرابلس».

ودعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان «جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنيب العاصمة وسكانها ويلات الحرب والدمار»، محذرة من أن «استمرار الاقتتال يهدد بتدمير المؤسسات، وسيؤدي لخروج الأمر عن السيطرة، مما ينذر بحرب أهلية تمزق البلاد».