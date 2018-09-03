«اشتباكات طرابلس» تؤجل جلسة «النواب»

جلسة سابقة لمجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق تأجيل جلسة اليوم الإثنين، إلى الأسبوع المقبل نتيجة عدم تمكن النواب من الحضور بسبب الأحداث الجارية في مدينة طرابلس.

وتوقفت حركة الرحلات الجوية من مطار معيتيقة كإجراء احترازي، وسط تداعي الوضع الأمني في العاصمة التي تشهده ضواحيها الجنوبية منذ أكثر من أسبوع، فيما قررت شركة الخطوط الجوية الليبية نقل رحلاتها المدرجة عبر مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة اعتبارا من السبت الماضي.

واندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات.

