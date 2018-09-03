الدولار يقفز فوق حاجز 7 دنانير

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا قياسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، متجاوزا حاجز الـ7 دنانير في السوق السوداء.

وارتفع سعر صرف العملة الأميركية إلى 7.12 دينار اليوم، مقابل 6.99 دينار أمس، بفارق 13 قرشا، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

ويقول محللون، إن تداعي الأوضاع الأمنية في طرابلس ألقى بظلاله على سعر صرف الدينار، ليسجل خسائر خلال الفترة القليلة الماضية.

كذلك ارتفع سعر صرف اليورو إلى 8.20 دينار اليوم، مقارنة بـ8.06 دينار أمس، والجنيه الاسترليني إلى 9.04 دينار مقارنة بـ8.96 دينار، بفارق 14 و8 قروش على الترتيب.

واستقرت الليرة التركية عند حاجز 1.07 دينار تونسي، والدينار التونسي عند 2.60 دينار تونسي.

